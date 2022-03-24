Visові тури в Узбекистан та заморожені вілли у Швейцарії: підсумки на економічному фронті 24 березня

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Міжнародні санкції проти росії переросли у справжню економічну війну. Країна-агресор від початку активних бойових дій на території України зазнала тяжких втрат на фінансовому фронті та готується до довгої голодної облоги.

На економічній війні все майже як на справжній. Тут також актуальна приказка: "кому війна, а кому мати рідна". Там, де одні росіяни зазнають втрат та дискомфорту через санкції чи бойкот західними компаніями російського ринку, інші росіяни бачать можливість гарно заробити.

Зайвим такий заробіток наразі не буває, бо все більше громадян країни-агресора "вивільняються з робочих місць" та доходів. Без роботи лишаються не лише працівники компаній, які пішли з російського ринку, але й працівники російських підприємств, які через санкції втратили можливість виготовляти продукцію чи надавати послуги.

Тим часом нові пакети санкцій Заходу завдають нових ударів по економіці росії, не залишаючи її диктатору іншого виходу, аніж знову згадати про енергетичний шантаж.

Банки під санкціями

24 березня уряд Великої Британії запровадив новий пакет санкцій проти росії та білорусі, який стосувався низки фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, під британські санкції потрапив "Альфа-Банк" російського олігарха Михайла Фрідмана. Санкції проти останнього запровадили ще раніше. Російський "Альфа-Банк" є одним з найбільшим у країні, поступаючись лише банкам з державним капіталом.

У Британії наголосили, що на українську "дочку" "Альфа-Банку" обмеження не поширюватимуться. Водночас проти неї свої обмеження почав вводити український банківський регулятор, заблокувавши права голосу його акціонерів.

Крім "Альфа-Банку" під санкціями опинилися ще 4 фінансових установ: Газпромбанк, СМП Банк, Уральський банк реконструкції та відновлення, Россєльхозбанк, та фонд фондів Російська венчурна компанія. Цим установам дали 30 днів на те, аби повністю вийти з Британії.

Також під санкції потрапили російські банкіри, зокрема власник "Тінькофф банку" Олег Тиньков та виконавчий директор "Сбєрбанку" Герман Греф. Списки санкцій поповнили також високопосадовці "Газпрому" та "Роснєфті".

У США також вирішили нагадати про свої санкції та 24 березня випустили роз’яснення, відповідно до якого стверджується, що американським особам заборонено брати участь у будь-яких операціях за участю російського центробанку, фонду національного добробуту чи міністерства фінансів. Зокрема у тих операціях, які пов'язані із золотом.

І це доки лише перший крок до того, аби заблокувати ще 130 мільярдів доларів російських резервів, що знаходяться у золоті.

"Ми вживаємо заходів, щоб переконатися, що не було витоку чи продажу їхніх злитків на будь-які ринки світу. Це те, над чим ми працюємо", – заявив у ході саміту лідерів країн "Великої сімки" прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Ці 130 млрд доларів і є ледь не останньою "соломинкою", якою російський банківський регулятор намагається берегти фінансову стабільність у країні.

Тури за "міжнародно прийнятним пластиком"

Одразу після виходу з російського ринку найбільших міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard деякі росіяни побачили для себе можливості непогано заробити на відчаї своїх співвітчизників. Так, у російських туроператорів почали з’являтися так звані "пластикові тури".

Програма таких турів, як правило, дуже коротка — всього декілька днів. Ключова "родзинка" туру — можливість оформити картку Visa чи Mastercard в іноземному банку.

Як правило, ці тури передбачають відвідання однієї з країн "близького зарубіжжя". Серед "гарячих" напрямків — Узбекистан, Вірменія та навіть Туреччина.

Туроператори домовляються з місцевими банками про час та місце оформлення рахунку росіянам і весь основний день "туру" російські "туристи" проводять у відповідних банківських відділеннях. Документи на відкриття рахунків та отримання карток Visa та Mastercard туроператори відправляють банкам заздалегідь.

Вартість таких турів — від 23 тис рублів або близько 230 доларів. Вартість не включає переліт до країни-отримання картки, за який доведеться викласти ще додаткові 500 доларів.

Попри це, такі тури користуються неабиякою популярністю, бо отримати нову платіжну картку Visa чи Mastercard у росії неможливо, а за картку китайської UnionPay росіянам доводиться платити до 15 тисяч рублів та ще й очікувати на її отримання протягом тижнів, а то й місяців.

Ще одним стимулом для росіян їхати оформлювати пластикову картку в Узбекистан став повний вихід з росії платіжної системи Western Union та неможливість використовувати картку російської платіжної системи "Мир" у розрахунках за допомогою смартфонів, зокрема у системі ApplePay.

Хроніки полювання за олігархами

Історично нейтральна Швейцарія забула про свій нейтралітет одразу після віроломного нападу росії на Україну. Цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури, обстріл гуманітарних коридорів, використання забороненої зброї та інші звірства, які витворяють нацисти 21 століття спонукали Швейцарію приєднатися до санкцій проти агресора.

Схоже, що у росії до такої "зради" не готувалися, тож найбагатші росіяни, які віддають перевагу рахункам у швейцарським банкам та будинкам на схилах Альп, не встигли вивести з цієї країни свої активи.

Після приєднання до санкцій, Швейцарія заморозила російської нерухомості, котів на рахунках та інших активів на сумарну суму 5,75 млрд швейцарських франків або 6,17 млрд доларів. Усі ці активи належать особам, проти яких запровадили санкції.

Загалом, за експертними оцінками, росіяни тримають у Швейцарії активів на 213 млрд доларів. Тож заморожувати та арештовувати у цій країні ще є що.

Енергетичний шантаж та комерційний бойкот

23 березня президент росії оголосив, що у відповідь на "недружні дії" Європи проти агресора, який розстрілює пологові будинки та школи, російський газ на захід буде продаватися виключно за рублі.

Росія пішла ва-банк та почала шантажувати Європу поставками газу. Адже Євросоюз навряд чи піде на умови держави-терориста. Російський диктатор сподівається, що гостра залежність від газу окремих європейських країн зможе зруйнувати європейську єдність у підтримці України.

Але схоже, що план шантажу не вдався. Вже декілька великих європейських енергетичних компаній заявили, що не будуть платити за російський газ у рублях. Лише протягом 24 березня відмовилися від російського ультиматуму польська PGNiG та литовська Ignitis grupe.

Уряди європейських країн заявили, що перехід на оплату за російський газ неможливі, адже у відповідних контрактах з "Газпромом" чітко прописана валюта оплати: долар або євро. Відповідно, для того, аби змінити цю валюту, потрібно перепідписати газові контракти з росією.

Цього дня заяви про відмову від роботи на російському ринку зробили: найбільші нафтопереробні заводи Японії Eneos й Idemitsu, шведський поштовий оператор PostNord, Hewlett Packard Enterprise та виробник алкоголю Campari. "Самобойкот" рф оголосила й російська авіакомпанія AZUR air, яка відправила у простій частину своїх працівників.