"Укрнафта" провела перше за 11 років 3D сейсмічне дослідження

фото: укрнафта

"Укрнафта" вперше за 11 років провела масштабне 3D сейсмічне дослідження на технологічній площі розміром 98 квадратних кілометрів, зібравши майже 400 гігабайт даних - результати дозволять створити якісну геологічну модель родовища.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

Зазначається, що кінцева мета проєкту - мінімізація ризиків при бурінні нових свердловин та інтенсифікація розробки відомих покладів, а також пошук нових об'єктів в межах родовища.



"Спеціалісти працювали з початку лютого по кінець квітня 2024 року.



Умови роботи були складними - велика кількість снігу взимку, бездоріжжя, весняні дощі. Фактично, проєкт унікальний для регіону: вперше дослідження проводили з такою високою щільністю датчиків і в таких складних поверхневих умовах", - заявили в "Укрнафты".



Отримані матеріали після цифрової обробки, яка займе близько двох місяців, матимуть значний потенціал для вивчення геологічної структури родовища: дадуть можливість створити якісну геологічну модель та спрогнозувати властивості колекторів на цільових горизонтах, пояснили в держкомпанії.

Це дозволить "Укрнафті" збільшувати підтвердженні запаси вуглеводнів і нарощувати видобуток за рахунок успішного буріння нових свердловин та проведення заходів з інтенсифікації на існуючих.

Реклама:

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" збільшило запаси та ресурси більше ніж на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу завдяки розширенню меж наявних спеціальних дозволів на заході України.

Економічна правда

Реклама: