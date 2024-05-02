ОПЕК+ може продовжити скорочення видобутку нафти – Reuters

Група країн-експортерів нафти ОПЕК та їх союзники ще не почали офіційні переговори про продовження добровільного скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу після червня, але можуть продовжити скорочення, якщо попит не відновиться.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела з країн ОПЕК+.

ОПЕК+ здійснила низку скорочень видобутку з кінця 2022 року на тлі зростання видобутку в США та інших країнах, що не є членами організації, а також через занепокоєння щодо попиту, оскільки провідні економіки борються з високими процентними ставками, нагадує агентство.

ОПЕК+ наступного разу зустрінеться 1 червня у Відні, щоб визначити політику видобутку нафти.

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В ОПЕК не відповіли на запит Reuters про коментар.

Наразі ОПЕК+ скорочує видобуток на 5,86 млн барелів на добу, що дорівнює приблизно 5,7% світового попиту. Скорочення включає 3,66 млн барелів на добу членами ОПЕК+, які діятимуть до кінця 2024 року, і 2,2 млн барелів на добу добровільного скорочення деякими членами, термін дії якого закінчується наприкінці червня.

"Цього року ціни на нафту отримали підтримку від конфлікту на Близькому Сході, хоча занепокоєння щодо економічного зростання та високих відсоткових ставок все ще залишається. У середу нафта марки Brent досягла семитижневого мінімуму і встановилася на рівні 83,44 доларів за барель", - додає агентство.

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Три джерела Reuters з країн, які добровільно скоротили постачання нафти, повідомили, що продовження скорочення є ймовірним.

За словами одного співрозмовника, скорочення можуть продовжити до кінця року, а за словами іншого, для того, щоб ОПЕК+ внесла якісь зміни, потрібен несподіваний стрибок попиту.

Два інших джерела в ОПЕК+ сказали, що офіційні переговори ще не відбулися, а одне з них повідомило, що ОПЕК+ ще не схиляється в той чи інший бік щодо продовження скорочення.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що ОПЕК+ вирішила продовжити скорочення поставок нафти в першій половині року, що призведе до напруженості на світових ринках і потенційного зростання цін.

Економічна правда