Під британські санкції потрапили банкір Тіньков, олігарх Швідлер та СЕО Сбєрбанку
Четвер, 24 березня 2022, 11:29
В рамках опублікованих 24 березня санкцій проти Росії Британія внесла до переліку олігарха Євгєнія Швідлера, засновника Тінькофф-банку Олега Тінькова, СЕО Сбєрбанку.
Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.
Крім низки юросіб, серед яких російських Альфа-банк Міхаіла Фрідмана та Російська залізниця, Британія внесла до санкційного списку низку юросіб. Серед них:
- Євгеній Швідлер, бізнесмен-мільярдер, близький друг Романа Абрамовича, який знаходиться під британськими санкціями з 10 березня. Статки оцінюються в 1,2 мільярда фунтів.
- Олег Тиньков, засновник Тінькофф Банку. Статки оцінюються в 3,4 мільярда фунтів стерлінгів.
- Герман Греф, головний виконавчий директор найбільшого російського банку – Сбєрбанку. Банкір є близьким другом президента Путіна відколи вони почали працювати разом в уряді Санкт-Петербурга в 1990-х роках. Він обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі Путіна з 2000 по 2007 роки, після чого очолив Сбєрбанк.
- Олег Аксютін, заступник голови правління російської транснаціональної енергетичної корпорації ПАТ "Газпром".
- Дідьє Казіміру, перший віце-президент російської державної нафтової компанії "Роснефть".
- Желько Руньє, заступник голови правління, перший віце-президент з розвитку нафти, газу та шельфу "Роснефти"
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua