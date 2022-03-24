Apple Pay відключив російські картки "Мир"

Електронний гаманець Apple Pay не дозволяє росіянам додати нові карти "Мир".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також гаманець відключив можливість розрахуватися з доданих раніше карток.

"Дякуємо компанії Apple, що дотримуєтеся принципів", – подякував Федоров компанії.

Раніше техгігант Apple припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, а також відключив в країні Apple Pay.

З 11 березня сервіси Apple Pay таGoogle Pay стали частково недоступні через обмеження Mastercard та Visa. Їхні карти працюють тільки всередині Росії до кінця терміну дії.

Тепер росіяни не зможуть додатки картки своєї платіжної системи і розраховуватися ними будь-де.