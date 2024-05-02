У США засудили українського хакера до 14 років ув’язнення за вимагання 700 мільйонів доларів

Суд Сполучених Штатів засудив громадянина України до 13 років і семи місяців ув’язнення та зобовʼязав виплатити понад 16 млн доларів компенсації за участь у проведенні понад 2500 кібератак та вимаганні понад 700 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США.

Зазначається, що 24-річний Ярослав Васінський разом зі спільниками провів тисячі атак, використовуючи програму-вимагача, Sodinokibi/REvil. Хакери зламували тисячі комп'ютерів по всьому світу, шифруючи їх за допомогою шкідливих програм. Потім вони вимагали викуп від жертв, погрожуючи публічно розкрити їхні дані.

Українець також зобов'язаний виплатити понад 16 мільйонів доларів компенсації за участь у проведенні понад 2500 атак програм-вимагачів та вимогу викупу у розмірі понад 700 млн доларів.

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Раніше Васінський визнав себе винним у Північному окрузі Техасу за 11 пунктами обвинувального акту за звинуваченням у змові з метою вчинення шахрайства і пов'язаної з ним діяльності з використанням комп'ютерів, завданні шкоди захищеним комп'ютерам і змові з метою відмивання грошей. Васінський він був екстрадований до США з Польщі.

Крім того, у 2023 році Департамент домігся остаточної конфіскації викупних платежів на мільйони доларів, отриманих у рамках двох пов'язаних цивільних справ про конфіскацію, які включали 39.89138522 біткоїнів та 6,1 млн дол, які можна було відстежити до ймовірних викупних платежів, отриманих іншими учасниками змови.

Економічна правда.

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