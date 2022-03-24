Шведська PostNord призупиняє всі поштові відправлення до та з РФ і Білорусі

Шведська компанія Postnord Sweden з 24 березня не приймає та не відправляє поштових відправлень до та з Росії та Білорусі.

Про це пише газета Dagens Industri з посиланням на заяву компанії.

Компанія ухвалила таке рішення на виконання санкцій, які ЄС ухвалив проти Росії та Білорусі.

Таке рішення буде діяти, поки не буде введена система перевірки, яка дозволить відновити поштові відправлення в ці країни та з цих країн одночасно з дотриманням санкцій, або до закінчення терміну дії санкцій.

Поштові відправлення, адресовані Росії та Білорусі, будуть повернуті відповідним відправникам.

PostNord AB - постачальник поштових послуг, працює переважно в скандинавських країнах.

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Економічна правда