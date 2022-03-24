Visовые туры в Узбекистан и замороженные виллы в Швейцарии: итоги на экономическом фронте 24 марта

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Международные санкции против России переросли в настоящую экономическую войну. Страна-агрессор с начала активных боевых действий на территории Украины понесла тяжелые потери на финансовом фронте и готовится к долгой голодной осаде.

На экономической войне все почти как на реальной. Здесь также актуальна поговорка: "кому война, а кому родная мать". Там, где одни россияне несут потери и дискомфорт из-за санкций или бойкота западными компаниями российского рынка, другие россияне видят возможность хорошо заработать.

Лишним такой заработок пока не бывает, потому что все больше граждан страны-агрессора высвобождаются из рабочих мест и доходов. Без работы остаются не только работники ушедших с российского рынка компаний, но и работники российских предприятий, которые из-за санкций потеряли возможность производить продукцию или предоставлять услуги.

Между тем новые пакеты санкций Запада наносят новые удары по экономике россии, не оставляя ее диктатору другого выхода, чем снова упомянуть об энергетическом шантаже.

Банки под санкциями

24 марта правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России и Беларуси, который касался ряда физических и юридических лиц.

В частности, под британские санкции попал "Альфа-Банк" российского олигарха Михаила Фридмана. Санкции против последнего ввели еще раньше. Российский "Альфа-Банк" является одним из крупнейших в стране, уступая только банкам с государственным капиталом.

В Британии подчеркнули, что на украинскую "дочку" Альфа-Банка ограничения не будут распространяться. В то же время, против нее свои ограничения начал вводить украинский банковский регулятор, заблокировав права голоса его акционеров.

Кроме "Альфа-Банка" под санкциями оказались еще 4 финансовых учреждения: Газпромбанк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и восстановления, Россельхозбанк и фонд фондов Российская венчурная компания. Этим учреждениям дали 30 дней, чтобы полностью выйти из Британии.

Также под санкции попали российские банкиры, в том числе владелец Тинькофф банка Олег Тиньков и исполнительный директор Сбербанка Герман Греф. Списки санкций пополнили также чиновники "Газпрома" и "Роснефти".

В США также решили напомнить о своих санкциях и 24 марта выпустили разъяснение, согласно которому утверждается, что американским лицам запрещено участвовать в каких-либо операциях с участием российского центробанка, фонда национального благосостояния или министерства финансов. В частности, в тех операциях, которые связаны с золотом.

И это пока только первый шаг к тому, чтобы заблокировать еще 130 миллиардов долларов находящихся в золоте российских резервов.

"Мы принимаем меры, чтобы убедиться, что не было утечки или продажи их слитков на какие-либо рынки мира. Это то, над чем мы работаем", – заявил в ходе саммита лидеров стран Большой семерки премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Эти 130 млрд долларов и являются едва ли не последней "соломинкой", которой российский банковский регулятор пытается беречь финансовую стабильность в стране.

Туры за "международно приемлемым пластиком"

Сразу после ухода с российского рынка крупнейших международных платежных систем Visa и Mastercard некоторые россияне увидели для себя возможности неплохо заработать на отчаянии своих соотечественников. Да, у российских туроператоров начали появляться так называемые "пластиковые туры".

Программа таких туров, как правило, очень коротка – всего несколько дней. Ключевая "изюминка" тура – возможность оформить карту Visa или Mastercard в иностранном банке.

Как правило, эти туры предполагают посещение одной из стран "близкого зарубежья". Среди "горячих" направлений – Узбекистан, Армения и даже Турция.

Туроператоры договариваются с местными банками о времени и месте оформления счета россиянам и весь основной день тура российские туристы проводят в соответствующих банковских отделениях. Документы на открытие счетов и получение карт Visa и Mastercard туроператоры отправляют банкам заранее.

Стоимость таких туров – от 23 тыс рублей или около 230 долларов. Стоимость не включает перелет в страну-получение карты, за который придется выложить еще дополнительные 500 долларов.

Несмотря на это, такие туры пользуются большой популярностью, потому что получить новую платежную карту Visa или Mastercard в России невозможно, а за карту китайской UnionPay россиянам приходится платить до 15 тысяч рублей и еще ожидать ее получения в течение недель, а то и месяцев.

Еще одним стимулом для россиян ехать оформлять пластиковую карту в Узбекистан стал полный выход из россии платежной системы Western Union и невозможность использовать карту российской платежной системы "Мир" в расчетах с помощью смартфонов, в том числе в системе ApplePay.

Хроники охоты за олигархами

Исторически нейтральная Швейцария забыла свой нейтралитет сразу после вероломного нападения россии на Украину. Целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры, обстрел гуманитарных коридоров, использование запрещенного оружия и другие зверства, вытворяющие нацисты 21 века, побудили Швейцарию присоединиться к санкциям против агрессора.

Похоже, что в России к такой "измене" не готовились, поэтому самые богатые россияне, предпочитающие счета в швейцарских банках и домах на склонах Альп, не успели вывести из этой страны свои активы.

После присоединения к санкциям, Швейцария заморозила российскую недвижимость, кошек на счетах и другие активы на суммарную сумму 5,75 млрд швейцарских франков или 6,17 млрд долларов. Все эти активы принадлежат лицам, против которых были введены санкции.

В целом, по экспертным оценкам, россияне удерживают в Швейцарии активов на 213 млрд долларов. Так что замораживать и арестовывать в этой стране еще есть что.

Энергетический шантаж и коммерческий бойкот

23 марта президент России объявил, что в ответ на "недружественные действия" Европы против расстреливающего роддома и школы агрессора российский газ на запад будет продаваться исключительно за рубли.

Россия пошла ва-банк и принялась шантажировать Европу поставками газа. Ведь Евросоюз вряд ли пойдет на условия государства-террориста. Российский диктатор надеется, что острая зависимость от газа отдельных европейских стран сможет разрушить европейское единство в поддержке Украины.

Но похоже, что план шантажа не удался. Уже несколько крупных европейских энергетических компаний заявили, что не будут платить за российский газ в рублях. Только в течение 24 марта отказались от российского ультиматума польская PGNiG и литовская Ignitis grupe.

Правительства европейских стран заявили, что переход на оплату за российский газ невозможен, ведь в соответствующих контрактах с Газпромом четко прописана валюта оплаты: доллар или евро. Соответственно, для того чтобы изменить эту валюту, нужно переподписать газовые контракты с россией.

В этот день заявления об отказе от работы на российском рынке сделали крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Японии Eneos и Idemitsu, шведский почтовый оператор PostNord, Hewlett Packard Enterprise и производитель алкоголя Campari. "Самобойкот" России объявила и российская авиакомпания AZUR air, которая отправила в обычную часть своих работников.