TikTok уклав нову угоду з Universal Music: повернуться пісні відомих артистів

TikTok та холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group (UMG) уклали нову ліцензійну угоду на використання музичного контенту.

Про це повідомляє TechCrunch.

Користувачі TikTok знову матимуть змогу використовувати треки відомих артистів, таких як Тейлор Свіфт, Біллі Ейліш і Аріана Гранде. Решта фінансових деталей угоди не розголошуються.

Каталог буде доступний для створення відео за один-два тижні. Це також означає, що існуючі відео з використанням музики UMG, які були вимкнені, будуть вимкнені, як тільки каталог стане доступним.

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Нагадаємо:

Холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group, який володіє правами на музику багатьох світових зірок, таких як Тейлор Свіфт, The Weeknd та Дрейк, оголосила, що планує видалити свої пісні з TikTok через розбіжності між компаніями щодо оплати.