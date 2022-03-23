Hewlett Packard Enterprise зупинила бізнес в РФ та Білорусі

Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise зупинила ведення бізнесу в Росії та Білорусі через напад на Україну.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що компанія також припинила надавати сервісну підтримку в цих країнах.

Раніше Мінекономіки звернулося до технологічних компаній із закликом заморозити всі операції та договори з Росією та припинити надання будь-яких послуг країні-окупанту.

Нагадуємо:

HPE утворилася після розділення компанії HP на сервісну та продуктову компанію (власне, Hewlett Packard Enterprise) та компанію, що зосередилася на виробництві ПК та ноутбуків – HP. Остання раніше призупинила постачання продукції в Росію. На ноутбуки HP припадає понад 20% продажів на ринку Росії в цьому сегменті.

Слідкувати за компаніями, які виходять, не виходять чи просто припиняють інвестиції в РФ можна на сторінці ЕП.

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Hewlett Packard Enterprise остановила бизнес в РФ и Белоруссии

Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise остановила ведение бизнеса в России и Беларуси из-за нападения на Украину.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что компания также перестала оказывать сервисную поддержку в этих странах.

Ранее Минэкономики обратилось в технологические компании с призывом заморозить все операции и договоры с Россией и прекратить предоставление каких-либо услуг стране-оккупанту.

Напоминаем:

HPE образовалась после разделения компании HP на сервисную и продуктовую компанию (собственно Hewlett Packard Enterprise) и компанию, сосредоточившуюся на производстве ПК и ноутбуков – HP. Последняя ранее приостановила поставки продукции в Россию. На ноутбуки HP приходится более 20% продаж на рынке России в этом сегменте.

Следить за выходящими, не выходящими или просто прекращающими инвестициями в РФ компаниями можно на странице ЭП.

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