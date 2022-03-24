Польська PGNiG не буде платити рублями за російський газ

Польська нафтогазова компанія PGNiG не бачить можливості переходу на рублі у розрахунках за постачання російського газу.

Про це під час прес-коференції заявив глава компанії Павєл Маєвський.

"Такої можливості особливо немає. Ямальський контракт, деталей якого я розкривати не можу, передбачає спосіб регулювання ціни", - сказав він.

За словами Маєвського, контрагент не може за власним бажанням змінювати спосіб регулювання оплати.

PGNiG продовжить виконувати контракт за раніше домовленими умовами.

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Владімір Путін доручив приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" російський природний газ лише у рублях.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, якщо держави ЄС погодяться на вимогу РФ платити за поставлений російський газ у рублях, то таким чином вони допоможуть агресору вбивати українців.

Економічна правда