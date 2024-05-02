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У сервісних центрах Apple в РФ закінчилися оригінальні запчастини – ЗМІ

Четвер, 2 травня 2024, 18:05 - Олексій Павлиш
 
фото: ведомости

В авторизованих сервісних центрах (АСЦ) Apple у Росії закінчилися оригінальні комплектуючі для iPhone і MacBook.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на незалежного аналітика Сергія Вільянова та джерело в АСЦ.

За словами представника одного з АСЦ, оригінальних комплектуючих для техніки Apple в Росії немає в жодному сервісному центрі.

Він пояснив, що iPhone 14 і 15 не обслуговуються в Росії, а поставки оригінальних запчастин на смартфони більш раннього покоління припинилися в грудні 2023 року. Співрозмовник уточнив, що досі АСЦ використовували залишки комплектуючих, які зберігалися на складах.

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Оригінальні комплектуючі в офіційних сервісних центрах почали закінчуватися ще влітку 2023-го, заявив аналітик агентства Mobile Research Group Ельдар Муртазін.

Вільянов сказав, що поставки комплектуючих повністю припинилися в лютому 2024 року - саме тоді закінчився дворічний гарантійний термін для всієї техніки Apple, ввезеної офіційно до припинення постачань: цю ж інформацію підтвердило джерело газети в одному з АСЦ.

За словами джерела "Ведомостей" в одному з російських маркетплейсів, використання оригінальних запчастин від інших пристроїв стало нормальною практикою для російського ринку ремонту. 

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Співрозмовник додав, що деякі гравці постачають запчастини з країн СНД і відправляють техніку на обслуговування за кордон. 

Apple призупинила продажі всіх продуктів у Росії в березні 2022 року, тоді ж компанія оголосила про припинення ввезення електронної продукції в країну й обмеження на використання своїх сервісів, зокрема Apple Pay. Зараз продукція Apple потрапляє в Росію через схему "паралельного імпорту". У лютому 2023-го США ввели заборону на постачання смартфонів у Росію дорожче 300 дол.

Економічна правда

Apple Росія
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