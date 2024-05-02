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З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств

Четвер, 2 травня 2024, 16:10 - Артур Крижний

З початку року 6 360 агрогосподарств отримали 40,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

  • Київська  –  12,5 млрд грн виділено для 590 підприємств;
  • Кіровоградська – 2,6 млрд грн для 786;
  • Тернопільська – 2,5 млрд грн для 252;
  • Львівська –  2,4 млрд грн – для 385;
  • Дніпропетровська –  2,3 млрд грн для 465;

З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 3 725 господарств профінансовано на 16,6 млрд гривень.

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Економічна правда.

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