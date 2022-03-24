Санкції проти РФ забороняють операції з російським золотом – США

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Сполучені Штати роз’яснили, що запроваджені санкції розповсюджуються також на транзакції щодо золота Центробанку РФ, Фонду національного багатства чи Міністерства фінансів РФ.

Про це йдеться у поясненні до запроваджених 15 квітня 2021 року санкцій, яке Мінфін США опублікував у четвер.

Наголосимо, що про нові санкції із забороною транзакцій у золоті не йдеться – регулятор лише пояснює, що вони потрапляють під дію санкцій, запроваджених ще у 2021 році.

Мінфін США пояснює, що під санкції США також потрапляють особи, які причетні до операцій з метою обходу американських обмежень, у тому числі шляхом використання таких активів, як золото чи інші дорогоцінні метали.

Білий Дім у четвер заявив, що "Лідери G7 та ЄС продовжать спільну роботу, щоб притупити спроможність Росії розгорнути свої міжнародні резерви для підтримки російської економіки та фінансування війни Путіна, в тому числі, чітко давши чітко зрозуміти, що будь-яка операція із золотом, пов’язана з Центральним банком Російської Федерації, покривається. діючими санкціями".

Таким чином громадянам США, зокрема трейдерам золота, не дозволено брати участь у заборонених урядом країни транзакціях або сприяти їм, у тому числі операціях, пов’язаних із золотом, в яких зацікавлені підсанкційні особи.

"Особам із США заборонено брати участь у будь-яких операціях, включаючи операції, пов’язані з золотом, за участю Центрального банку Російської Федерації, Фонду національного добробуту Російської Федерації або Міністерства фінансів Російської Федерації", – йдеться у поясненні.

Американським фінустановам також заборонено обробляти трансакції, включаючи операції, пов’язані з золотом, за участі підсанкційних іноземних фінустанов

Нагадуємо:

США вже не вперше роздумували над блокадою золотих резервів РФ. Наразі уряд та низка сенаторів США розробляють окремий законопроєкт, який може заблокувати росії можливість продавати своє золото, аби "гасити" панічні шоки на валютному ринку. Ухвалити документ можуть вже до кінця тижня.

Золото складає значну частку резервів РФі сягає 132 млрд доларів.

Блокування операцій із золотом російського центробанку може стати серйозним ударом для економіки, адже раніше Росія вже втратила понад 300 млрд доларів резервів у валюті та у цінних паперах, які розміщувались за кордоном.

Блокування й золота призведе до замороження ¾ резервів країни-агресора.