Половина енергетичної системи України пошкоджена – Кулеба

Половина енергетичної системи України пошкоджена внаслідок атак РФ. Водночас країна тримається, бо "багато чого навчилася".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy.

"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам досі доводиться керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу", – сказав міністр.

Очільник МЗС заявив, що російські балістичні ракети є справжньою проблемою на війні. Останнім часом РФ переважно використовувала їх для руйнування енергетичної системи України.

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На думку Кулеби, якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, "вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна". За словами міністра, Україна тримається, бо "багато чого навчилася".

Нагадаємо:

Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.

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