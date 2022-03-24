Литовський постачальник газу відмовиться від закупівель у "Газпрому"

Литовський постачальник газу Ignitis grupe, який купує частину необхідного йому газу у "Газпрому", відмовиться від закупівель у російського газового концерну.

Про це заявив менеджер зі зв'язків із громадськістю Ignitis grupe Артурас Кетлерюс, коментуючи плани Росії перевести розрахунки за газ із деякими країнами в рублі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми платежів "Газпрому" не плануємо, тому для нас неактуально, але закупимося попкорном", – сказав Кетлерюс.

За його словами, Ignitis з початку цього року не купував у "Газпрому" газ для потреб Литви, проте газ купувався для латвійських та естонських клієнтів і зберігався в Інчукалнському сховищі в Латвії.

Куплений торік у "Газпрому" обсяг газу становив менш як третину всього газового портфеля Ignitis.

"Газпромівський" газ у Литві, ймовірно, купує найбільший у країні споживач газу – завод азотних добрив Achema і, можливо, дрібніші клієнти.

Прем'єр Інгріда Шимоніте нещодавно сказала, що Литва могла б вижити без постачання "газпромівського" газу, проте, за її словами, його закупівлі здійснюються "через певні технічні моменти".