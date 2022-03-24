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Western Union зупиняє роботу в Росії

Четвер, 24 березня 2022, 08:53

Платіжна система Western Union тимчасово призупинить проведення грошових переказів у Росії з 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Невиплачені перекази, надіслані з Росії до інших країн до 24 березня 2022 року, будуть доступні для одержувачів в інших країнах у будь-який час. Повернення Росії можна отримати у будь-якому відділенні Пошта Банку.

"Якщо відправник у Росії вирішить отримати повернення переказу, це можна буде зробити у відділенні одного з наших партнерів. Грошові перекази, відправлені до Росії та не виплачені отримувачу до 24 березня 2022 року, будуть повернуті відправнику", – йдеться у повідомленні.

Western Union у Росії працює як НКО "Вестерн Юніон ДП Восток". Чистий прибуток кредитної організації за шість місяців 2021 року становив 817,5 млн рублів.

Економічна правда

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Western Union Росія

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