На monobank здійснено потужну DDoS-атаку Четвер, 2 травня 2024, 13:26 - Володимир Тунік-Фриз На Монобанк здійснено потужну DDoS-атаку. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський на своєму каналі у Telegram. Раніше, 1 травня у застосунку Монобанку виникали проблеми із доступом. Реклама: Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram! Monobank компанії Реклама: Матеріали за темою IBAN, звітність та більше одночасних зборів: Monobank розширив можливість банок 19 березня 2024, 13:20 У Monobank стався технічний збій: роботу банку відновлено 3 березня 2024, 09:43 "Бойові" чайові: monobank запустив новий сервіс на підтримку ЗСУ 7 лютого 2024, 15:18