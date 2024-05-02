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На monobank здійснено потужну DDoS-атаку

Четвер, 2 травня 2024, 13:26 - Володимир Тунік-Фриз

На Монобанк здійснено потужну DDoS-атаку.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський на своєму каналі у Telegram.

Раніше, 1 травня у застосунку Монобанку виникали проблеми із доступом.

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Економічна правда
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