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УЗ: після запуску онлайн-продажу кількість пасажирів на новому рейсі між Австрією і Україною зросла вдвічі

Четвер, 2 травня 2024, 15:47 - Олексій Павлиш

"Укрзалізниця" фіксує зростання більш ніж у два рази кількості проданих квитків на пересадковий маршрут між Україною, Угорщиною та Австрією через Чоп з моменту старту онлайн-продажів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В УЗ нагадали, що завдяки домовленостям між трьома залізницями, організована зручна для пасажирів узгоджена пересадка між поїздами:

  • №745/746, 367/368 Київ, Луцьк - Чоп (- Ужгород) та
  • №143/146 Чоп - Будапешт - Відень.

З 18 березня у мобільному застосунку УЗ став доступним для купівлі онлайн прямий поїзд Київ - Відень та пересадковий поїзд Чоп - Відень, а автоматична функція пошуку маршруту з пересадкою дозволяє зручно знайти та придбати одразу 2 квитки.

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Новий прямий поїзд №143/146 Відень - Чоп - Відень прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, а на більшій частині маршруту (між станціями Дебрецен та Відень) у складі поїзда курсує вагон-ресторан.

Економічна правда

Укрзалізниця Австрія
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