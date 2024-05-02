Аграрії просять Кабмін подовжити чинні бронювання працівників на три місяці

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віце-прем’єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних на три місяці, до врегулювання нормативної бази відповідно до нового закону про мобілізацію.

Про це йдеться у заяві УЗА.

Також асоцація просить підтримати ініціативу економічного бронювання та можливість автоматичної пролонгації бронювання військовозобов’язаних.

"УЗА просить врахувати її пропозиції при розробці оновленої постанови КМУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", адже від цього залежатиме стабільна робота аграрної галузі та продовольча безпека", - йдеться в заяві.

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"18 травня 2024 року набуде чинності ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Оскільки наразі відсутня оновлена постанова Кабінету Міністрів України про бронювання, а для впровадження нових змін потрібен час, аграрії занепокоєнні, що травневі зміни законодавства бронювання унеможливлюють продовження бронювання людей за новим порядком.

УЗА наголошує, що частина чинних бронювань будуть завершуватися в травні, а оформити нове бронювання поки неможливо, відповідно, робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою. Наразі продовження бронювання здійснюється не раніше ніж за місяць, відтак постає часто проблема, коли нові бронювання ще не затвердженні, а старі вже закінчують свою дію", - заявили в асоціації.

Також УЗА звертає увагу, що четвертий цикл бронювання призвів до відпливу військовозобов’язаних із прозорих компаній з офіційним працевлаштуванням, які офіційно вручають всі повістки з ТЦК.

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Працівники таких компаній звільняються через неможливість забезпечити безперервність бронювання. Асоціація вважає, що потрібно консолідувати зусилля для запобігання переходу економіки в тінь.

"З огляду на складність технологічних та виробничих процесів, наразі дуже важливо забронювати для підприємств вже наявних та підготовлених працівників, призов на військову службу яких суттєво вплине на кількісні та якісні показники діяльності підприємства.

Втрата таких працівників може призвести до збільшення ризиків внутрішньої загрози продовольчій та економічній безпеці держави та може вплинути на зниження рівня забезпечення продовольством потреб Збройних сил України, інших військових формувань та населення в умовах воєнного стану", - йдеться у позиції УЗА.

Асоціація додала, що у зв’язку з посиленням заходів з мобілізації є велика загроза у втраті підприємствами вузькокваліфікованих спеціалістів через високі строки розгляду обґрунтувань на бронювання підприємств (відповідно до Порядку - близько 26 робочих днів).

"Робота агропромислових підприємств неможлива без наявності кваліфікованого персоналу з вузькою спеціальністю, знанням технологій, машин та механізмів, задіяних у виробництві, а також наявність всіх допусків для дотримання техніки безпеки праці, на підготовку якого потрібен час та досвід", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів України напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Економічна правда