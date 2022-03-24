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Найбільші НПЗ Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту

Четвер, 24 березня 2022, 10:32

Найбільші нафтопереробні заводи Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту після виконання поточних контрактів.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Eneos.

Eneos припинив закупівлю сирої нафти в Росії у відповідь на вторгнення РФ в Україну, заявив глава компанії Цутому Сугіморі.

Eneos буде продовжувати отримувати поставки приблизно до квітня на основі контрактів, підписаних до початку вторгнення Росії 24 лютого, без жодних проблем з фінансовими розрахунками та відвантаженням.

"Але з моменту вторгнення не було підписано жодних контрактів, і ми поки що не плануємо імпортувати російську нафту", - додав Сугіморі.

Він зазначив, що, найімовірніше, ENEOS замінить російську нафту на сировину з Близького Сходу. Як зазначає S&P Global, у 2021 році на цей регіон припало 92% усіх постачань сирої нафти до Японії, тоді як на Росію – 4%.

Конкурент Eneos - Idemitsu Kosan Co - заявила, що не укладатиме нових угод щодо російської нафти, пише Japan Times.

Idemitsu призупиняє російський імпорт через занепокоєння щодо перебоїв в оплаті та логістиці. 

Економічна правда

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нафта Японія Росія

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