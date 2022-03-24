Найбільші НПЗ Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту

Найбільші нафтопереробні заводи Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту після виконання поточних контрактів.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Eneos.

Eneos припинив закупівлю сирої нафти в Росії у відповідь на вторгнення РФ в Україну, заявив глава компанії Цутому Сугіморі.

Eneos буде продовжувати отримувати поставки приблизно до квітня на основі контрактів, підписаних до початку вторгнення Росії 24 лютого, без жодних проблем з фінансовими розрахунками та відвантаженням.

"Але з моменту вторгнення не було підписано жодних контрактів, і ми поки що не плануємо імпортувати російську нафту", - додав Сугіморі.

Він зазначив, що, найімовірніше, ENEOS замінить російську нафту на сировину з Близького Сходу. Як зазначає S&P Global, у 2021 році на цей регіон припало 92% усіх постачань сирої нафти до Японії, тоді як на Росію – 4%.

Конкурент Eneos - Idemitsu Kosan Co - заявила, що не укладатиме нових угод щодо російської нафти, пише Japan Times.

Idemitsu призупиняє російський імпорт через занепокоєння щодо перебоїв в оплаті та логістиці.

Економічна правда