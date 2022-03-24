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У РФ ще один авіаперевізник відправляє персонал у простій

Четвер, 24 березня 2022, 09:56

Російська авіакомпанія AZUR air на тлі падіння перевезень через закриття повітряного простору для російських літаків відправила частину співробітників у простій.

Про це пише "Интерфакс" з посиланням на представника компанії.

Кількість відправлених у простій співробітників він не уточнив.

У період простою працівнику виплачується 2/3 від окладу, за ним зберігається робоче місце.

"AZUR air формує літній розклад польотів, як тільки ситуація стабілізується, авіакомпанія повернеться до колишнього режиму роботи", - зазначив співрозмовник.

AZUR air виконує рейси на замовлення туроператорів, стратегічним партером є Anex Tour.

Azur Air - найбільша російська чартерна авіакомпанія.

Нагадаємо:

Найбільший аеропорт РФ – "Шереметьєво" – відправив у простій частину персоналу на тлі санкцій ЄС і США щодо російської авіагалузі.

20 березня стало відомо, що одразу дві російські авіакомпанії – Уральські авіалінії та Royal Flight – відправляють пілотів та співробітників у "вимушений простій". Причина – обмеження польотів в Європі, відкликання бортів лізингодавцями та проблеми з постачанням авіазапчастин через санкції. Такі "антикризові" заходи своїх роботодавців відчують по гаманцях близько 2800 співробітників. 

Економічна правда

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Росія авіа

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