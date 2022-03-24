Російським банкам дали 30 днів щоб піти за військовим кораблем з Великобританії

Британський регулятор у сфері застосування санкцій (Office of Financial Sanctions Implementation) Міністерства фінансів видав 30-денну ліцензію на згортання діяльності банків, що потрапили під санкції Великобританії.

Про це йдеться на сайті організації.

Ліцензія діє з 24 березня до 23 квітня. Вона поширюється на всі п'ять банків, включених до списку санкцій Великобританії: Газпромбанк, СМП Банк, Уральський банк реконструкції та відновлення, Россільгоспбанк і фонд фондів Російська венчурна компанія.

Нагадуємо:

Британія додала до списку санкцій 26 юридичних осіб з РФ та Білорусі, зокрема Альфа-банк та Російську залізницю.