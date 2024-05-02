БЕБ на Волині вилучило контрабандні електронні сигарети на 3,2 мільйона

Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили осіб, що реалізували контрабандні електронні сигарети та рідини до них. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 3,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Встановлено, що жителі одного з прикордонних районів області організували нелегальний продаж підакцизних товарів китайського виробництва. Реалізовували продукцію через телеграм-канал, замовлення відправляли поштою", - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків житлового та офісного приміщень детективи БЕБ виявили та вилучили майже 8 тис. штук електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів, готівку, мобільний телефон та ноутбук.

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Під час слідчих дій було встановлено, що в будинку, де зберігався контрабандний товар, проживає працівник митниці.

Наразі встановлюються шляхи потрапляння контрабанди в Україну, перевіряється ймовірна причетність працівників митниці до сприяння у переміщенні підакцизних товарів через митний кордон.

Економічна правда.

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