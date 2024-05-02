Гетманцев подякував PornHub: компанія зареєструвалася платником ПДВ в Україні

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Канадська компанія Aylo (до серпня 2023 року - MindGeek), якій належить порнографічний сервіс Pornhub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нардеп додав, що сервіс еротичного контенту Only Fans за 1 квартал поповнив бюджет на 0,7 млн дол.

"Триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам. В 1 кварталі 2024 року маємо плюс 17 нових платників.

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На сьогодні 78 (з 105) платників задекларували свої податкові зобов’язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та 32,6 млн дол)", - додав Гетманцев.

За його словами, найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд гривень ще до настання граничного строку. Йдеться про:

Google

Apple

META platforms

Valve corporation.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялось, що Державна податкова служба України оштрафувала за несплату так званого "податку на Google" компанію Aylo, що управляє порнографічними сервісами PornHub.

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Економічна правда