Гетманцев подякував PornHub: компанія зареєструвалася платником ПДВ в Україні
Канадська компанія Aylo (до серпня 2023 року - MindGeek), якій належить порнографічний сервіс Pornhub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Нардеп додав, що сервіс еротичного контенту Only Fans за 1 квартал поповнив бюджет на 0,7 млн дол.
"Триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам. В 1 кварталі 2024 року маємо плюс 17 нових платників.
На сьогодні 78 (з 105) платників задекларували свої податкові зобов’язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та 32,6 млн дол)", - додав Гетманцев.
За його словами, найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд гривень ще до настання граничного строку. Йдеться про:
- Apple
- META platforms
- Valve corporation.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що Державна податкова служба України оштрафувала за несплату так званого "податку на Google" компанію Aylo, що управляє порнографічними сервісами PornHub.
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Економічна правда