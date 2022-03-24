Туроператори в РФ пропонують тури за банківськими картками

Туроператори почали пропонувати росіянам тури за кордон для оформлення банківських карток Visa та Mastercard іноземних банків.

Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії.

Зокрема, вже запущені тури в Узбекистан, туроператори готові відправляти росіян до Вірменії, Казахстану і, можливо, Туреччини.

Нагадуємо:

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard з 10 березня перестали працювати в Росії. Карти цих систем, випущені російськими банками, не працюватимуть за кордоном, ними також не можна оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах.