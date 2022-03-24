Туроператори в РФ пропонують тури за банківськими картками
Четвер, 24 березня 2022, 11:36
Туроператори почали пропонувати росіянам тури за кордон для оформлення банківських карток Visa та Mastercard іноземних банків.
Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії.
Зокрема, вже запущені тури в Узбекистан, туроператори готові відправляти росіян до Вірменії, Казахстану і, можливо, Туреччини.
Нагадуємо:
Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard з 10 березня перестали працювати в Росії. Карти цих систем, випущені російськими банками, не працюватимуть за кордоном, ними також не можна оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах.
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