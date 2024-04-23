Штучний інтелект шукає таланти. Як створений українцями стартап JobCannon змінить рекрутинг

Пошук ідеального кандидата, який би швидко інтегрувався в колектив та демонстрував високі результати – надскладне завдання. Іноді рекрутери витрачають кілька місяців на пошук, адже помилка може дорого коштувати. Невдалий найм може призвести до збитків в еквіваленті піврічної зарплати працівника.

Втім навіть тривалі та ретельні пошуки не гарантують відбір ідеального кандидата. Часто самі претенденти не вміють чітко окреслити свої сильні сторони та бачення посади.

HR-стартап JobCannon кидає виклик класичному рекрутингу, а його засновники переконані що єдине оцінювання для всіх вакансій може стати революцією на ринку талантів.

JobCannon використовує технологію штучного інтелекту (ШІ), щоб аналізувати великі обсяги даних про кандидатів та вакансії. Це дозволяє їм швидко та точно підбирати людей, які ідеально відповідають потребам того чи іншого роботодавця.

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Стартап заснований трьома досвідченими підприємцями: Пітером Коломійцем (CEO), та українцями Андрієм Чередніченком (CMO) та Алексом Молодиком (COО). "У нас в пару кліків ви знайдете того кандидата, який підходить саме вам", – переконує Чередніченко, додаючи, що завдяки JobCannon шукачам роботи не доводиться адаптуватися до нескінченних та часто зайвих тестувань.

У 2023 році JobCannon залучив 500 тис дол інвестицій від Whitehill Capital за сприяння Всесвітнього банку, а вже цього року придбав українську маркетингову компанію Adsme.

Як JobCannon може змінити світ рекрутингу і чому довгі пошуки працівника тепер в минулому?

Від ідеї до MVP

Історія створення стартапу з'явилась близько двох років тому в Лісабоні. Тоді в найзахіднішій столиці материкової Європи Пітер поділився з Андрієм своєю ідеєю зробити рекрутинг нормальним, а саме таким, щоб реальні навички кандидата відповідали тому, про що той вказує в резюме.

"Я дуже добре розумію цю проблему. Коли працював в NAVI, брат одного з гравців, дуже сильно хотів потрапити до нас. Він завалював мене своїми резюме, розповідав про свої сильні сторони, який він класний, але коли ми взяли його на роботу, це був повний провал", – ділиться власним досвідом Чередніченко.

CEO JobCannon Пітер Коломієць (зліва) джерело: vctr.media

На початку 2023 року розпочалась активна робота над створенням стартапу. Фокусом для запуску продукту у рекрутинговій сфері стала методологічна основа, яка даватиме правильне розуміння навичок кандидата та його сильних сторін.

Для цього команда JobCannon дослідила велику кількість ассесмент текстів (з завданнями, інтерв'ю та іншими способами оцінки), адже основна ідея сервісу полягає в тому, щоб порівняти оцінку самого кандидата з конкретними потребами компанії. Загалом ці два процеси відбувають паралельно, але сервіс поєднує їх в один, пояснює Чередніченко.

Після низки опрацьованих та перевірених психологічних, терапевтичних і професійних тестів команда запустила MVP-платформу (MVP – мінімально життєздатний продукт або продукт з мінімальним функціоналом) JobCannon.

Наразі цільовою аудиторією стартапу є спеціалісти зі сфери IT. В майбутньому команда розраховує розширити свій продукт до найму у галузі маркетингу, продажів, business development та інших. Зараз стартап крім України орієнтується на користувача з Європи, Британії та Ізраїля.

До того як торік стартап залучив інвестиції від White Hill Capital, фінансування його запуску, а це близько 500 тис дол, забезпечував Коломієць.

Вже у квітні 2024 року JobCannon оголосив про купівлю маркетингового стартапу Adsme, який за допомогою ШІ-алгоритмів аналізує та прогнозує ефективність візуальної і текстової реклами на Facebook й Instagram. У команді переконують, що об’єднання інструментів двох компаній дозволило значно пришвидшити й вдосконалити пошукові ШІ-алгоритми кандидатів, що збільшить відсоток метчингу (відповідності) між вимогами роботодавця та спеціаліста.

Крім того, після злиття, один із засновників Adsme – Віктор Левченко перейшов до ради директорів JobCannon та зайняв посаду СТО.

Команда JobCannon джерело: JobCannon

Сьогодні кістяк проєкту налічує 15 спеціалістів, а загалом команда стартапу, включно з аутсорсингом, це близько 40 людей.

Вже зараз на платформі понад 1200 верифікованих кандидатів і близько двох сотень компаній. Одне з головних завдань команди на поточний рік – досягти позначки у 100 тис кандидатів зареєстрованих на платформі.

Як це працює

У своїй технології JobCannon використовує ШІ, що дозволяє спростити як пошук роботи для кандидатів, так і найм нових працівників для компаній. У самій команді проєкт вважають чимось середнім між Tinder для пошуку роботи та Netflix для найму.

Річ у тім, що у випадку роботодавця сервіс пропонуватиме для компанії найбільш підходящого кандидата, як це робить Netflix із фільмами. Натомість для людини, яка шукає роботу, стартап показуватиме релевантні для неї вакансії.

Точність такого підбору напряму залежить від методології та метрик, які використовує стартап. Саме на основі оброблених даних нейронна мережа і відбирає найбільш релевантних кандидатів для кожної окремої вакансії.

Так кандидат бачить свій профіль на платформі джерело: JobCannon

Рекрутер бачить не просто відсоток того наскільки підходить той чи інший кандидат, а отримує розширене пояснення, яке включатиме попередній досвід людини, її навички, суміжні компанії (в яких працювала людина) та потенціал на новому місці роботи. Кожний такий аналіз значно скорочує процес найму, адже переважна більшість необхідної інформації, як про роботодавця, так і про кандидата, збирається та обробляться технологією, а не людиною.

JobCannon як платформа намагається уніфікувати всю інформацію про компанію та кандидата технічно, оскільки досить часто рекрутери та шукачі роботи говорять "різними мовами".

"Основна проблема в тому, що при пошуку працівника рекрутерам потрібно одне, пояснюють вони це другою мовою, розробники в резюме пишуть третьою, а насправді хочуть четверте", – розповідає Левченко.

Сама реєстрація на платформі доволі проста. У команді запевняють: щоб створити вакансію чи власний профіль кандидата достатньо просто надіслати документ з базовою інформацією у PDF-форматі. Після цього відбувається процес уточнення необхідних даних.

На прикладі створення профілю кандидата, людина отримує певний перелік запитань, який допоможе краще розкрити її сильні сторони. Самі ж питання не мають прямо вказувати на інформацію, яку намагаються про неї дізнатись. Левченко пояснює це тим, що зазвичай розробники у своїх резюме роблять неправильні акценти.

"Розробники часто схильні зосереджуватися на тому, що їм подобається і що їм добре вдається, роблячи це своїм пріоритетом. Проте на співбесідах вони рідко наголошують на цьому. Замість цього чомусь перелічують мови програмування та релевантний досвід. Тому рекрутери докладають зусиль, щоб розкрити потрібні знання та навички кандидатів", – розповідає Левченко.

Так профіль кандидата бачить рекрутер

Крім того, компанії на платформі можуть отримувати додаткову інформацію про те, наскільки великий попит на фахівця, якого вони шукають. Якщо, до прикладу, рекрутер шукає когось із дуже високою спеціалізацією, сервіс позначить цього кандидата як "рідкісно", оскільки їх всього може бути двоє.

Цей механізм працює й у зворотному варіанті, коли система може підказати рекрутеру про те, що з вибором кандидата можна не спішити, оскільки варіантів багато. Також система відстежує, з якою швидкістю закриваються ті чи інші вакансії, і так само може сигналізувати про це компанії.

Ці показники дозволяють рекрутеру розуміти як краще себе поводити при кожному пошуку працівника, адже тепер він матиме набагато ширшу картинку того, що відбувається на ринку праці, наприклад в ІТ.

У наступних кроках розширення платформи планується запровадити верифікацію резюме кандидатів через власний ассесмент soft skills та тесту на hard навички. Для перевірки навичок написання коду програмістом команда вже працює над певними форматами інтерфейсу. Головне завдання – це мати точки контролю того, що саме цей кандидат в цей момент часу його проходить, наголошує Чередніченко.

На чому заробляють

Наразі основним способом монетизації стартапу є оплата за отримання контактів конкретного кандидата. Коли рекрутер отримав список найбільш підходящих спеціалістів і прочитав, чому саме вони підходять для його вакансії, він може заплатити, щоб отримати контакти.

Формування ціни за одного кандидата залежить від багатьох факторів і визначити її допомагає теж ШІ. На те заплатить рекрутер 1 дол або 100 дол не впливає професійний рівень спеціаліста. Все залежить від того, скільки таких кандидатів і вакансій, та наскільки вони співпадають.

"Наше основне завдання – це спрогнозувати чи пропрацює людина на новому місці роботи більш як два роки. Найняти людину легко, набагато важче зробити так, щоб вона затрималась і показала успішний результат", – пояснює Левченко.

Крім того, команда працює й над іншими варіантами монетизації, зокрема це додаткові функції по покращеному пошуку, чи функції, які допоможуть кандидату покращити свої навички для збільшення зарплатних очікувань і карʼєрного зростання.

Платформа, на якій можна закрити вакансію втричі швидше

Розповідаючи про свій стартап його засновники в першу чергу наголошують на тому, що так звані "танці з кандидатом", а саме попередні оцінки відгуку, надісланого у відповідь на вакансію, відійдуть у минуле.

"Класичний рекрутмент містить кілька етапів – це створення ідеї вакансій, пошук, потім скрінінг кандидата, зрештою перша розмова. З JobCannon всі ці етапи можна пропустити, одразу отримавши кандидата, який має все необхідне для вакансії", – зазначає Чередніченко.

Для самої людини, яка шукає роботу на платформі, дзвінок від рекрутера означатиме, що її кандидатура підходить компанії. В українському контексті, де охочих знайти роботу в ІТ значно більше від кількості вакансій, це дозволяє уникнути саме перших співбесід, які, забираючи багато часу, не завжди гарантують результат.

За словами Чередніченка, ринок рекрутингу вже змінюється, потрохи віддаляючись від класичних резюме. В майбутньому співпадіння вимог кандидата і роботодавця залежатиме далеко не тільки від професійних та особистісних навичок, але й більш ідейних речей.

У команді JobCannon вірять, що майбутнє пошуку роботи буде максимально персоналізованим. "В ідеалі я хочу збудувати платформу, на якій людина, пройшовши якийсь дуже психологічний тест, отримає відповідь про те, що їй робити на даному етапі життя. І вже під це підбиратимуться вакансії. Тоді люди будуть більш щасливі", – розповідає Чередніченко.

Зрештою співзасновники стартапу переконують, що фінальне рішення під час найму завжди прийматиме людина, проте монотонна робота з пошуку співробітників точно відійде в минуле. Самі ж рекрутери перемикнуться на глибше вивчення того, хто дійсно потрібен команді для її підсилення.