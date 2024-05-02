"Газпрому" у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів

фото: getty images

Російський "Газпром" за 2023 рік отримав чистий збиток у 629 млрд рублів (майже 6,7 млрд дол) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн рублів(близько 13 млрд дол).

Про це йдеться у звіті "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Зазнається, що за перший квартал 2024 року "Газпром" отримав збиток від продажів у розмірі майже 47 млрд рублів (501 млн дол) проти прибутку в 125,4 млрд рублів (1,34 млрд дол) роком раніше.

Крім того, виручка Газпрому торік скоротилася на 27% до 8,54 трлн рублів з 11,7 трлн рублів у 2022 році.

Реклама:

EBITDA енергетичної компанії склала 618,369 млрд рублів після 2,798 трлн рублів роком раніше.

Нагадаємо:

Чистий прибуток російського "Газпрому" в першій половині 2023 року склав 296 мільярдів рублів, що у 8 разів менше прибутку за перше півріччя 2022 року - 2,5 трильйона рублів.

Реклама:

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим - вперше з часів пандемії і вдруге за останні 25 років.