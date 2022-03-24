Італійський виробник алкоголю Campari обмежує бізнес у Росії

Італійський виробник алкогольних напоїв Davide Campari-Milano NV обмежить до необхідного мінімуму бізнес в РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Зокрема, Campari уріже рекламу та просування продукції в РФ, а також припинить інші інвестиції.

Штат співробітників Campari у Росії налічує 122 особи.

Компанія додала, що уважно стежить за розвитком ситуації та готова переглядати свої позиції.

Campari є одним із провідних світових виробників алкогольних напоїв.

Економічна правда