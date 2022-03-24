Італійський виробник алкоголю Campari обмежує бізнес у Росії
Італійський виробник алкогольних напоїв Davide Campari-Milano NV обмежить до необхідного мінімуму бізнес в РФ.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.
Зокрема, Campari уріже рекламу та просування продукції в РФ, а також припинить інші інвестиції.
Штат співробітників Campari у Росії налічує 122 особи.
Компанія додала, що уважно стежить за розвитком ситуації та готова переглядати свої позиції.
Campari є одним із провідних світових виробників алкогольних напоїв.
Економічна правда
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