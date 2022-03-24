Всі розділи
Укр / Рус

Італійський виробник алкоголю Campari обмежує бізнес у Росії

Четвер, 24 березня 2022, 10:58

Італійський виробник алкогольних напоїв Davide Campari-Milano NV обмежить до необхідного мінімуму бізнес в РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Зокрема, Campari уріже рекламу та просування продукції в РФ, а також припинить інші інвестиції.

Штат співробітників Campari у Росії налічує 122 особи.

Компанія додала, що уважно стежить за розвитком ситуації та готова переглядати свої позиції.

Campari є одним із провідних світових виробників алкогольних напоїв. 

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Італія алкоголь Росія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський закликав Італію до повного ембарго проти РФ та блокування активів олігархів 22 березня 2022, 12:50
Виробник шин Pirelli згортає діяльність у Росії 18 березня 2022, 08:47
Італійський енергетичний гігант призупинив закупівлю нафти у Росії 10 березня 2022, 09:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті