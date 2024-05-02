УЗ за 4 місяці перевезла в далекому сполученні на чверть більше пасажирів, ніж торік

"Укрзалізниця" за 4 місяці 2024 року в далекому сполученні перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, за період від січня до квітня цього року поїздами "Укрзалізниці" проїхали 8,43 млн пасажирів. Минулоріч за той же період кількість пасажирів становила 6,78 млн.

"При цьому 93% поїздів УЗ у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів (90% NPS) залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування", - йдеться у повідомленні.

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Найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між:

Києвом та Львовом (412 тис),

Києвом та Дніпром (255 тис),

Києвом та Харковом (237 тис).

Найбільша динаміка - у сполучення польського Хелма зі столицею, де "Укрзалізниця" перевезла на 74 тис пасажирів більше (+87%), ніж торік.

"Загалом міжнародні перевезення варто відзначити окремо: 703 тис пасажирів скористалися міжнародними поїздами порівняно з 546 тис за аналогічний період 2023 року", - додали в УЗ.

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Економічна правда