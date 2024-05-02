Не пустили інспекторів ДІАМ: Києво-Могилянську академію оштрафували на 180 тисяч

Мінвідновлення

У Києво-Могилянській академії не допустили інспекторів ДІАМ для перевірки обʼєкту будівництва. Йдеться про 200-річні братські келії Братського монастиря, що розташовані на території НаУКМА у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України.

"Для проведення позапланової перевірки інспекторів ДІАМ не допустили до обʼєкту архітектурно-будівельного контролю. Йдеться про 200-річні братські келії Братського монастиря, що розташовані на території НаУКМА у Києві", – сказано у повідомленні.

Згідно з відомостями єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, на обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення.

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"Водночас, перевірити це неможливо через повторний недопуск інспекторів, які діють на підставі припису про усунення порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил", – наголосили у Мінвідновлення.

У відомстві додали, що заклад оштрафували на 180 тис грн.

Економічна правда

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