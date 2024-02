Новини 7 лютого: Бізнес просить доопрацювати законопроєкт про мобілізацію, банки РФ обходять санкції, торгуючи золотом

Про санкції. Деякі російські банки, ймовірно, торгують золотом в Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині, щоб обійти заборону на ввезення доларів і євро в країну.

Про український "Ланцет". У найближчі тижні Україна укладе контракти з випуску fpv-дронів, аналогічних російським БПЛА "Ланцет" дальністю ураження 40 км.

Про закон щодо мобілізації. Українська Рада Бізнесу та низка IT-об'єднань (Асоціація IT Ukraine, Lviv IT Cluster та Kharkiv IT Cluster) заявили, що урядовий законопроєкт №10449 про мобілізацію потребує доопрацювання та усунення неконституційних норм, котрі негативно впливають на бізнес.

Про стан енергосистеми. Ранкова ракетна атака Росії не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, є пошкодження електромереж у Києві та Харкові. Без світла 19 400 споживачів у Києві і близько 1 тисячі - у Харкові.

Про ракетний обстріл РФ. Зранку 7 лютого унаслідок російської атаки уламками ракети в Києві пошкоджені дві високовольтні лінії, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок російської атаки пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві без світла залишилась частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів.

Пізніше у ДТЕК заявили, що енергетики заживили всіх мешканців Дніпровського району столиці, які залишились без електропостачання після ранкової атаки.

