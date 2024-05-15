Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві й інших країн Африки – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Малаві Лазарусом Чакверою заявив, що Київ готовий бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі X.

"Провів телефонну розмову з Президентом Малаві Лазарусом Чакверою. Подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та готовність долучитися до відновлення справедливого миру на Саміті миру у Швейцарії.

Також обговорили двосторонні відносини. Доручили командам підготувати пропозиції для розширення співпраці. У нас є перспективні напрямки: цифровізація та ІТ, освіта, продовольство", - написав президент.

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Економічна правда

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