В Україні готується масовий випуск аналогів російських дронів "Ланцет"

У найближчі тижні Україна укладе контракти з випуску fpv-дронів, аналогічних російським БПЛА "Ланцет" дальністю ураження 40 км.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Business Breakfast Forbes.

"У ренджі до 20 км у нас там є велика кількість коптерів. Але нам потрібно уражати на 40 км, і дрони на кшталт "Ланцет" - вони досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок у цьому напрямі. Наразі на радарах є певна кількість компаній, і ми тестуємо продукти", - розповів Федоров.

Він додав, що вже є бойові застосування таких дронів, але поки що це тільки одиниці.

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"Мені складно сказати конкретні дати, але я думаю, що протягом двох місяців інформація почне з'являтися в російських пабліках, як горять їхні танки", - анонсував міністр.

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Протягом 2023 року в Україні суттєво масштабували українське виробництво БПЛА, загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, що займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.