У першому кварталі цього року Держстат фіксує падіння експорту та зростання імпорту

У першому кварталі 2024 року експорт товарів з України становив 10 млрд дол, що на 2,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року, натомість імпорт товарів зріс на 1,7% у річному вираженні — до 15,9 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

Зазначається, що негативне сальдо за перші три місяці цього року склало понад 5,91 млрд дол. За той же період 2023 року негативне сальдо становило 5,35 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,63 (за перший квартал 2023 року – 0,66).

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За І квартал 2024 року експорт товарів становив 97,2% порівняно із І кварталом 2023 року, імпорт – 101,7%.

Негативне сальдо склало 5914,3 млн дол. (за І квартал 2023 року також негативне – 5356,4 млн дол.).https://t.co/EaimAeEzmo pic.twitter.com/eBPDp22fjg — Держстат України (@Ukrstat) May 15, 2024

Водночас експорт чорних металів зріс на 28%, олії – на 4,2%, однак на 16% скоротився експорт зернових з України. Також значно впав (на 61,7%) експорт електричних машин до 179,9 млн дол.

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Крім того, Україна значно наростила імпорт транспорту на 39% до 1,88 млрд дол, але імпорт нафтопродуктів впав на 46% до понад 2 млрд дол.

Додається, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 205 країн світу.

Нагадаємо:

За майже 9 місяців функціонування "Українського морського коридору" майже 1600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів.