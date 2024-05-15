Новини 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до американської фінсистеми

Про відключення світла. Внаслідок важкої ситуації в енергосистемі застосовані екстерні відключення світла на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та столиці.

"Укренерго" запровадив графіки погодинних відключень впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів.

Про Raiffeisen. Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Міністерства фінансів США про те, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений через його операції з Росією.

Про ВВП України. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що економіка України зростатиме у 2024 році на 3%, а у наступному - на 6%.

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Про виробників нелегально тютюну. 14 травня, проведено обшуки у вітчизняних виробників тютюну, щодо яких є підтверджені відомості про їх нелегальну діяльність.

Про яхту Медведчука. Яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації.

Ексклюзиви ЕП

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Ручний контроль та презумпція вини. Що з Податковою і чому влада не хоче її реформувати?

В умовах величезного дефіциту бюджету, коли державі потрібно комунікувати з бізнесом про неминучість підвищення податків, влада заплющує очі на нереформовану податкову службу. А реформувати є що.

Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Енергоефективність та розумне споживання мають стати новою традицією та обовʼязком усіх українців. На що треба звернути увагу в першу чергу?