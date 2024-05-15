Як "Укртрансбезпека" бореться з нелегалами та руйнівниками доріг

Головна мета роботи "Укртрансбезпеки" сьогодні – донести до перевізників те, що "по старому" не вийде. За перевантаження доведеться платити штрафи, за інші порушення теж, "вирішити на місці" не вийде.

Єдиний варіант – сумлінно дотримуватися законів, норм та правил. Недоброчесне ведення бізнесу сьогодні просто не вигідно.

Завдяки вже здійсненим реформам, нормативна база наближається до європейського зразка, аби ефективно захистити дорожню інфраструктуру та мільярди гривень платників податків, вкладені у нові дороги. Це також є необхідним кроком до євроінтеграції, без якого членство в ЄС неможливе.

Наприклад, після впровадження в Україні досвіду Німеччини із захисту доріг – "Укртрансбезпека" отримала реальні інструменти боротьби із порушниками, зокрема, право не дозволяти перевантаженому авто продовжувати рух до усунення усіх порушень.

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Результати вже можна виміряти. У 2023 році державний бюджет України завдяки "Укртрансбезпеці" отримав рекордні 637 млн гривень. А за перші три місяці 2024 року кількість накладених штрафів зросла на 45% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Безумовно, це стало можливо завдяки політичній волі та системній роботі всієї команди Міністерства відновлення на чолі з Олександром Кубраковим, Уряду та профільних парламентських комітетів.

Ще один наш пріоритет – протидія нелегальним пасажирським перевезенням. Першим етапом реформи пасажирських перевезень у 2024 році стане ухвалення проєкту закону №11025 щодо посилення відповідальності за порушення порядку перевезення пасажирів автомобільним транспортом та протидії нелегальним пасажирським перевезенням.

Наразі нелегали уникають відповідальності через застаріле законодавство. Наша робоча група, в яку увійшли народні депутати та судді, передбачила в законопроєкті №11025 низку дієвих запобіжників порушенням: водіям нелегальних автобусів більше не вдасться уникати відповідальності – їх штрафуватимуть так само як недоброчесних перевізників, а доводити в суді факт системності порушення буде не потрібно.

Головні зміни: реформа законодавства, людський капітал та відкриті комунікації

Реформа законодавства

Наші ініціативи-2023 вже принесли результати. Вперше "Укртрансбезпека" супроводжує вантажівки, що мають ознаки перевантаження або порушення габаритних параметрів, до найближчого місця зважування.

Важливим є можливість блокувати рух перевантажених автомобілів до усунення порушення – перевантаження надлишку вантажу в інший транспортний засіб (постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 513).

Для реалізації вимог постанови №513 обласні відділи державного нагляду (контролю) "Укртрансбезпеки" отримали блокувальні пристрої. Застосування блокіраторів одразу показало високу ефективність.

По-перше, ми не допускаємо руйнування дороги, яке завдає перевантажений транспорт. По-друге, зменшуємо кількість постійних порушників, адже перевізник та вантажовідправник, отримавши один раз штраф у 51 тис. грн, вдруге, частіше за все, вже не ризикують.

Відкриті комунікації

"Укртрансбезпека" стала ближчою до перевізників та пасажирів. З березня 2022 року в постійному режимі, 24 години та 7 днів на тиждень, працює Лінія інформаційної підтримки (044) 350 4304.

У 2023 році наші оператори опрацювали 162 тисячі викликів. Усі питання, що турбують бізнес та споживачів послуг, оперативно вирішуються.

Людській капітал

Станом на кінець квітня 2024 року маємо 74% оновлення керівного складу обласних відділів, решта переведена до інших регіонів. За два роки усі переконалися: керівництво має нульову толерантність до будь-яких проявів корупції, ніхто нікого не прикриває.

Реакція швидка і однозначна – повне сприяння слідству, відсторонення від посади, звільнення. Остаточне рішення ухвалює суд.

Наша команда формується на засадах доброчесності та професійної компетентності. Підтвердження тому – перше місце у конкурсі Національного агентства України з питань державної служби в номінації "Навчання державних службовців".

У грудні 2023 року – січні 2024 року за підтримки міжнародного Проєкту "EU4PAR" керівний склад Служби пройшов навчання з Лідерства та розвитку команди та взяв участь у стратегічній сесії, в результаті якої визначено ключові пріоритети діяльності на 2024-2026 роки.

Повномасштабне вторгнення повністю змінило структуру вантажних і пасажирських перевезень. Закрите морське та авіасполучення в десятки разів збільшило попит на комерційні автоперевезення. За період воєнного стану "Укртрансбезпека" видала понад 64,5 тис. нових ліцензій.

Зростання навантаження на міжнародні пункти пропуску і дорожню інфраструктуру потребує чітких та сучасних правил, які б дозволили ринку автомобільних перевезень розвиватися в умовах чесної конкуренції, а пасажирам – отримувати якісні та безпечні послуги.

Першу половину шляху вже пройдено. Не зупиняємося і рухаємося далі.