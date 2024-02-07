Через обстріл у Києві без світла майже 20 тисяч споживачів, обіцяють заживити за 3-4 години

У Києві внаслідок ракетної атаки РФ без світла частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. У ДТЕК обіцяють заживити будинки за резервними джерелами живлення протягом 3-4 годин.

Про це повідомляє Міненерго.

"Без світла залишилися заклади охорони здоров’я. Характер пошкоджень з’ясовується. Енергетики розраховують заживити споживачів упродовж трьох годин", - йдеться у повідомленні міністерства.

У компанії ДТЕК заявили, що енергетики вже працюють над поверненням світла.

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"Протягом трьох-чотирьох годин заживимо будинки за резервними джерелами живлення. До кінця дня плануємо відновити нормальну роботу електромереж", - зазначили в ДТЕК.

За даними Міненерго, у Харкові після ранкового ракетного обстрілу пошкоджено електромережі, знеструмлено близько 1000 споживачів, їх розраховують заживити впродовж дня.

У Миколаєві через ранкові обстріли відключено 220 побутових та 6 юридичних споживачів. Їх планують заживити до кінця дня, після того, як дозволить безпекова ситуація.

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Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки уламками ракети в Києві пошкоджені дві високовольтні лінії, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Економічна правда