Американський мільярдер МакКорт готує заявку на придбання TikTok

Американський бізнесмен Френк МакКорт, магнат у сфері нерухомості з амбіціями щодо покращення інтернету, заявив, що планує створити консорціум для участі в тендері на активи платформи TikTok у США.

Про це пише Bloomberg.

"Колишній власник бейсбольної компанди Los Angeles Dodgers і виконавчий директор інвестиційної компанії McCourt Global, є малоймовірним претендентом на платформу, що належить китайській ByteDance Ltd. Американські активи TikTok оцінюються аналітиками Bloomberg Intelligence у 35-40 мільярдів доларів", - пише агентство.

Рішення президента США Джо Байдена змусити китайську материнську компанію TikTok продати застосунок в США або зіткнутися з забороною, надихнуло цілу низку персонажів на обговорення потенційних пропозицій.

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Колишній міністр фінансів США Стів Мнучін заявив, що він "дуже зацікавлений" у застосунку, а Ерік Шмідт, колишній виконавчий директор Google, сказав, що він також розглядав можливість участі в тендері в минулому.

Компанія ByteDance, яка оскаржує закон США в суді, заявила, що не має наміру продавати цей актив.

МакКурт, який у 2012 році продав Dodgers приблизно за 2 мільярди доларів, останнім часом намагається відновити соціальні медіа за допомогою ініціативи під назвою Project Liberty. Група, публічно оголошена у 2021 році, має на меті поборотися з Meta Platforms Inc. та іншими інтернет-гігантами. Цього року МакКурт виділив 500 мільйонів доларів на цю ініціативу.

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"Ми розглядаємо це потенційне придбання як неймовірну можливість каталізувати альтернативу нинішній технологічній моделі, яка колонізувала інтернет", - сказав МакКурт. Мета полягає в тому, щоб перевести TikTok на протокол з відкритим вихідним кодом і дати американським користувачам більше контролю над своєю інформацією.

Наразі не зрозуміло, чи отримав проєкт якесь фінансування.

агадаємо:

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.

Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

Платформа TikTok та її китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США з метою заблокувати закон, підписаний Байденом, який зобовʼязує продати соцмережу, якою користуються 170 млн американців, або заборонити її.

Економічна правда