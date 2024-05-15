Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів

bloomberg

Конкурент OpenAI - стартап у галузі штучного інтелекту Anthropic - найняв співзасновника Instagram Майка Крігера на посаду голови відділу продуктів.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це призначення є частиною більш широких зусиль Anthropic, спрямованих на надання послуг ШІ більшій кількості користувачів та бізнесу.

"Крігер, який раніше обіймав посаду технічного директора в Instagram, контролюватиме функції розробки, управління та дизайну продукту Anthropic", - пише агентство.

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"Крігер допоможе розширити наш набір корпоративних додатків і представити модель ШІ Claude ширшій аудиторії", - зазначили в компанії.

Заснована колишніми співробітниками OpenAI в 2021 році, Anthropic стала основним конкурентом розробника ChatGPT, зосередившись на відповідальній розробці ШІ. Як і OpenAI та інші ШІ-компанії, Anthropic також все більше зосереджується на продажі свого чат-бота Claude компаніям, намагаючись монетизувати нову технологію.

"Досвід Майка в розробці інтуїтивно зрозумілих продуктів і користувацького досвіду буде безцінним, оскільки ми створюємо нові способи взаємодії людей з Claude, особливо на робочому місці", - сказав співзасновник і головний виконавчий директор Anthropic Даріо Амодей.

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Крігер і Кевін Сістром заснували Instagram у 2010 році, а через два роки продали його компанії Meta.

Після відходу з Facebook (належить Meta) співзасновники запустили Artifact - додаток для персоналізованих новин. Минулого місяця Artifact придбала компанія Yahoo.

Економічна правда