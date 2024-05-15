Словаччина планує побудувати новий ядерний реактор

Уряд Словаччини в середу схвалив план будівництва ще одного ядерного реактора в країні, яка значною мірою покладається на ядерну енергетику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Новий реактор з очікуваною потужністю 1200 мегават буде побудований на атомній електростанції Ясловське Богуніце, де компанія Slovenske Elektrarne наразі експлуатує два ядерні енергоблоки.

Уряд заявив, що міністри фінансів та економіки опрацюють деталі до кінця жовтня. Міністерка економіки Деніса Сакова раніше заявила, що російський енергетичний гігант "Росатом" не буде допущений до участі в можливому тендері на будівництво блоку.

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Словаччина виробляє понад 50% електроенергії на двох атомних електростанціях.

Це рішення відображає нещодавню ядерну експансію в Центральній і Східній Європі. Сусідня Чеська Республіка наразі прагне побудувати до чотирьох ядерних реакторів. Французький державний ядерний гігант EDF і корейська KHNP є двома претендентами на участь у проєкті.

Польща уклала угоду з Westinghouse про будівництво своєї першої атомної електростанції, в той час як "Росатом" має намір побудувати п'ятий і шостий реактори в Угорщині.

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Нагадаємо, у листопаді 12 держав-членів Європейського Союзу закликали Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів – аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

Згадані держави раніше утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику, стверджуючи, що вона дозволить досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива – зокрема російського.

Водночас деякі держави Євросоюзу, як-то Німеччина, виступають проти додаткового нарощування потужностей АЕС.

Європейська правда