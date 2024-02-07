Ранкова атака не завдала критичних наслідків для роботи енергосистеми – "Укренерго"

Ранкова ракетна атака Росії не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, є пошкодження електромереж у Києві та Харкові. Без світла 19 400 споживачів у Києві і близько 1 тисячі - у Харкові.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж в Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Протягом 3-4 годин енергоживлення буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

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Водночас у Харкові через пошкодження мереж "Харківобленерго" знеструмлено близько 1000 споживачів.

Високовольтні лінії електропередачі "Укренерго" працюють в нормальному режимі, додали в держкомпанії.

В "Укренерго" додали, що у вівторок 6 лютого добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00. Його рівень був на 1% вище, ніж у понеділок 5 лютого.

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У середу 7 лютого станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 5,8% нижчий за відповідний показник вівторка, 6 лютого.

"Причини - під час ракетних атак споживання електроенергії знижується. Після відбою тривоги не вмикайте всі електроприлади одночасно. Це може створити додаткове навантаження на електромережу", - зазначили в компанії.

У ніч на 7 лютого на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 1200 МВт-год.

"Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Вітряна погода на території Польщі сприяла роботі електростанцій на ВДЕ. Через це з 00:00 до 06:00, в години мінімального споживання, польська енергосистема мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні.

Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії", - пояснили в "Укренерго".

Також повідомляється, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Протягом доби на теплових електростанціях в аварійний ремонт виведені 2 енергоблоки. На атомних електростанціях знижено потужність роботи одного з енергоблоків для проведення ремонтних робіт.

Експорт 7 лютого здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Румунію та Молдову. Загальний обсяг - 1021 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 170 МВт.

Імпорт здійснюється протягом доби з Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг - 3 834 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 802 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.

В "Укренерго" також повідомили, що ввечері 6 лютого росіяни знову обстріляли підстанцію компанії, що знаходиться в прифронтовому районі на сході.

При цьому внаслідок ракетного та артилерійського обстрілів є пошкодження в мережах "Харківобленерго" та прифронтових регіонах. Також є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 14 населених пунктів в Волинській області. З технічних причин є відключення в Кіровоградській області.