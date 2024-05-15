ОПЕК і IEA знову розійшлися у прогнозах попиту на нафту: розрив зріс до 1,15 мільйона барелів на добу

Міжнародне енергетичне агентство (IЕА) скоротило свій прогноз зростання попиту на нафту на 2024 рік, збільшивши розрив з групою нафтовиробників ОПЕК в плані очікувань щодо перспектив світового попиту на нафту в цьому році.

Про це пише Reuters.

Розбіжності між IЕА та ОПЕК надсилають різні сигнали щодо міцності нафтового ринку в 2024 році і, в довгостроковій перспективі, щодо швидкості переходу світу на більш чисте паливо, пише агентство.

У щомісячному звіті IЕА йдеться, що світовий попит на нафту цього року зросте на 1,1 млн барелів на добу - це на 140 тис барелів на добу менше за попередній прогноз, переважно через слабкий попит у розвинених країнах ОЕСР.

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IЕА заявило, що зниження прогнозу на 2024 рік пов'язане зі слабкою промисловою активністю і м'якою зимою, що знижує споживання газойлю, особливо в Європі, де скорочення частки дизельних автомобілів вже призвело до зниження споживання.

Водночас ОПЕК підтвердила свої очікування, що світовий попит на нафту зросте на 2,25 млн барелів на добу в 2024 році.

Різниця у прогнозах в 1,15 млн барелів на добу становить близько 1% світового попиту.

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Розрив між IЕА та ОПЕК зараз ще більший, ніж на початку цього року, коли аналіз Reuters показав, що різниця в 1,03 млн барелів на добу в лютому була найбільшою принаймні з 2008 року

Крім цього, IЕА та ОПЕК розходяться у поглядах на перспективи попиту в середньо- та довгостроковій перспективі.

IЕА очікує, що попит на нафту досягне піку до 2030 року. А ОПЕК вважає, що використання нафти зростатиме протягом наступних двох десятиліть і не прогнозує піку.

Економічна правда