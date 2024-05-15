Вартість акцій грузинських компаній падає після ухвалення закону про "іноагентів"

Після ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" у третьому читанні та на тлі багатотисячних протестів вартість акцій грузинських компаній на Лондонській фондовій біржі знижується.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Так, станом на 17:40 за тбіліським часом, темп падіння вартості акцій Bank of Georgia group перевищує 13%, TBC Bank Group - 14%, Georgia Capital - близько 8%.

"Загалом за останні два тижні капіталізація Bank of Georgia зменшилася на 1,5 мільярда ларі. Можна уявити, що станеться в разі запровадження санкцій або заморозки американської та європейської допомоги?

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Представники великого бізнесу, прокиньтеся і подайте свій голос!" - заявив співзасновник Центру стратегічного аналізу, директор відділу європейських досліджень Георгій Рухадзе.

Зазначається, що схожа картина проглядається щодо грузинського ларі, який знецінився до долара на 4,6 тетрі, до євро на 5.7 тетрі (у системі Bloomberg до вечора 15 травня долар коштує 2.7922 ларі).

Нагадаємо:

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14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії, який того ж дня був у Грузії, попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців.

МЗС Британії заявило, що ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" і переслідування протестувальників суперечить євроатлантичним прагненням Грузії.

У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу" несумісне з її західним курсом, у тому числі з планами на членство в Альянсі.

Економічна правда