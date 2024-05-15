ЄБРР прогнозує зростання ВВП України на 3% цього року і на 6% – наступного

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що економіка України зростатиме у 2024 році на 3%, а у наступному - на 6%.

Про це йдеться у звіті ЄБРР.

"ЄБРР очікує, що виробництво в його регіонах зросте на 3% у 2024 році порівняно з 2,5% у 2023 році, незважаючи на виклики, пов'язані з глобальною геополітичною напруженістю, включаючи зростаючі обмеження в торгівлі", - заявили у фінустанові.

Прогнозується, що у 2025 році темпи зростання в регіонах присутності банку ще більше прискоряться - до 3,6%.

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Очікується, що перспективи зростання в Центральній Європі та країнах Балтії поступово покращуватимуться: прогнози на 2024 рік становлять 2,2%, а у 2025 році темпи зростання ще більше прискоряться - до 3,1%.

Водночас прогнози зростання в кількох країнах були переглянуті в бік зниження з вересня 2023 року через слабку економічну активність в останні місяці.

Також очікується, що зростання виробництва в Україні у 2024 році буде стриманим "через нещодавні значні пошкодження енергетичної інфраструктури".

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"Відновлення експорту та розширення українського військового виробництва, ймовірно, забезпечить економічне зростання на рівні 3% у 2024 році, яке прискориться до 6% у 2025 році", - йдеться в звіті.

При цьому ЄББР підкреслив, що ризики залишаються високими, зокрема у зв'язку з триваючим руйнуванням портової та енергетичної інфраструктури.

Банк заявив, що у 2023 році економіка України зросла на 5,3% після падіння на 29,1% роком раніше через повномасштабне вторгнення РФ.

"Перспектива тривалої війни на виснаження та нові сумніви щодо зовнішнього фінансування створюють нові виклики. Обмежений внутрішній попит, дефіцит робочої сили та недостатні інвестиції, ймовірно, обмежуватимуть перспективи зростання", - резюмували в ЄБРР.

При цьому банк прогнозує, що російський ВВП зросте у нинішньому році на 2,5%, а в наступному - на 1,5%.

Нагадаємо:

Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП у 2024 році з 3,6% у попередньому макропрогнозі до 3% та погіршив очікування зростання у 2025 році на 0,2 в.п. до 5,6% і зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 4,5%.

Попри війну українська економіка у 2024 році, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, хоча російські ракетні обстріли можуть погіршити цей показник, заявили в Мінекономіки.

Економічна правда