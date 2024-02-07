Проігнорували вторгнення та "з'їли" конкурентів: як західні виробники агротехніки працюють на РФ

Коли розривати зв'язки з Кремлем ще було модно, чеський виробник сільськогосподарської техніки Bednar публічно оголосив про вихід з Росії. "Ми не плануємо подальших поставок техніки в РФ. Це рішення було болісним з економічного погляду, але демократичні цінності важливіші", – повідомлялося в пресрелізі компанії.

Не пройшло й року, як продукція Bednar повернулася на російський ринок. Техніка постачається не напряму, а через фірми-посередники. Власник однієї з них має російське громадянство. Згідно з митними даними, за девʼять місяців 2023 року таким способом у Росію завезли 151 одиницю техніки Bednar на 11,7 млн дол.

Формально жодних санкцій Bednar не порушив. Західні країни навмисне залишили виняток для виробників агротехніки, щоб не поглибити проблему голоду у світі. Рішення про вихід з російського ринку залишили на розсуд компаній.

У підсумку хтось чесно покинув Росію та отримав збитки, а хтось скористався можливістю та "з’їв" частку колишніх конкурентів на ринку. Західна техніка через російських дилерів може потрапляти й на окуповані території. Усе це не заважає компаніям-виробникам одночасно заробляти на українському ринку.

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Хто допомагає Росії збирати врожай

Росію оминули санкції не тільки на зерно, а й на всі товари, пов’язані з продовольством. Через блокаду українських портів світові ціни на зерно зросли до історичних максимумів, тож накласти ембарго західні країни не наважилися.

Зараз ціни знизилися до рівня 2019 року, однак санкції на все, що пов’язане з виробництвом їжі, – досі табу. Користуючись цим, Кремль заробляє десятки мільярдів доларів на продажі зерна та залишається одним з ключових експортерів у світі.

Прибутки російських аграріїв тримаються на західній техніці, передусім європейській: сівалках, культиваторах, тракторах. Китайська техніка, попри зближення Москви і Пекіна, займає доволі малу частку в російському імпорті. Замінити західну вона не зможе.

Причина в тому, що китайський аграрний ринок переважно складається з невеликих фермерських господарств, тож і техніка, яка виробляється в цій країні, часто не розрахована на промислові масштаби російських полів.

Схожа ситуація і з Туреччиною, яка утрималася від запровадження санкцій проти Росії. Оскільки турецький агрокомплекс представлений передусім виробниками овочів та фруктів, а не зерна, техніка для обробки полів, що збирається в цій країні, не розрахована на великі площі. До того ж, її недостатньо, аби перекрити прогалину від виходу європейських виробників.

Західні компанії, які продовжують повноцінно працювати в РФ, це розуміють і не хочуть втрачати такий залежний від них ринок. Адже альтернативних виробників агротехніки, якими б Росія могла їх замінити, просто немає.

Німецький виробник HORSCH у 2022 році наростив свій дохід на російському ринку на 20 млн дол фото HORSCH

Боротьба за ринок

Оскільки агротехніка не потрапила під санкції, західні компанії-виробники повинні були самі вирішити, чи працювати їм в РФ. Вони поділилися на два табори: перші покинули російський ринок з етичних та репутаційних міркувань, а другі проігнорували вторгнення в Україну та продовжили працювати.

У підсумку ті, що залишилися в Росії, навіть виграли, адже змогли забрати частку ринку у своїх конкурентів. Так сталося на ринку сівалок точного висіву. За даними митниці РФ, у 2021 році лідерство належало шведській компанії Vaderstad, на яку припадали 34% російського імпорту. Друге місце належало німецькій Horsch – 15,2%.

Після російського вторгнення в Україну Vaderstad припинила продажі, а її частку поділили конкуренти. Найбільше перепало Horsch, яка наростила свою частку до 30%.