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"Укрзалізниця" відновила пряме сполучення між Славутичем та Києвом

Середа, 15 травня 2024, 17:55 - Ігор Пилипів

"Укрзалізниця" відновила пряме сполучення між Славутичем та Києвом, на якому курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

 Зазначається, що для відновлення сполучення залізничники продовжили маршрут регіонального електропоїзда "Фастів – Чернігів" до Славутича. 

Так, регіональний поїзд №894-893 вирушає зі Славутича щодня о 16:19, прибуває до Києва о 20:26 та до Фастова о 21:44. 

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У зворотному напрямку поїзд №892-891 вирушає з Фастова о 07:00, з Києва о 08:11 та прибуватиме до Славутича об 11:46.

Також у сполученні Чернігів – Славутич курсуватимуть додаткові приміські поїзди №6859-6860 (щодня, крім вихідних) та №6862 (щодня).

Нагадаємо:

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Укрзалізниця Київ
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