"Укрзалізниця" відновила пряме сполучення між Славутичем та Києвом, на якому курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що для відновлення сполучення залізничники продовжили маршрут регіонального електропоїзда "Фастів – Чернігів" до Славутича.

Так, регіональний поїзд №894-893 вирушає зі Славутича щодня о 16:19, прибуває до Києва о 20:26 та до Фастова о 21:44.

Реклама:

У зворотному напрямку поїзд №892-891 вирушає з Фастова о 07:00, з Києва о 08:11 та прибуватиме до Славутича об 11:46.

Також у сполученні Чернігів – Славутич курсуватимуть додаткові приміські поїзди №6859-6860 (щодня, крім вихідних) та №6862 (щодня).

Нагадаємо:

Реклама:

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на маршрут Київ - Суми, який складатиметься із сидячих вагонів.