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Частина Києва без електрики через ракетну атаку – Кличко

Середа, 7 лютого 2024, 08:12 - Олексій Павлиш

Унаслідок російської атаки уламками ракети в Києві пошкоджені дві високовольтні лінії, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Також Кличко заявив про виклик медиків після вибухів у Дніпровський район столиці. Згодом він додав, що одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці.

"Пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі", - написав також Кличко.

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В "Укренерго" станом на 8:10 7 лютого заявили, що через пошкодження в розподільчих мережах є відключення споживачів у Києві.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після відбою тривоги та дозволу військових", - йдеться в повідомленні.

Магістральні мережі працюють у нормальному режимі, додали в "Укренерго".

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У ДТЕК додали, що через обстріл в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі, частина мешканців залишилась без електропостачання.

Нагадаємо:

Вранці 7 лютого Росія завдає ракетного удару по Україні, по всій території країни оголосили повітряну тривогу. 

Економічна правда

війна електроенергія Київ
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