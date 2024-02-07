Київ знову зі світлом після обстрілів – ДТЕК

У компанії ДТЕК заявили, що енергетики заживили всіх мешканців Дніпровського району столиці, які залишились без електропостачання після ранкової атаки.

Про повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що будинки підключили за резервними схемами живлення.

"Продовжуємо ремонтні роботи, щоб відновити нормальну роботу електромереж", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що у Києві внаслідок ракетної атаки РФ без світла була частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. У ДТЕК обіцяли заживити будинки за резервними джерелами живлення протягом 3-4 годин.

Економічна правда

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