Київ знову зі світлом після обстрілів – ДТЕК
Середа, 7 лютого 2024, 12:22 -
У компанії ДТЕК заявили, що енергетики заживили всіх мешканців Дніпровського району столиці, які залишились без електропостачання після ранкової атаки.
Про повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
Зазначається, що будинки підключили за резервними схемами живлення.
"Продовжуємо ремонтні роботи, щоб відновити нормальну роботу електромереж", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо:
Повідомлялось, що у Києві внаслідок ракетної атаки РФ без світла була частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. У ДТЕК обіцяли заживити будинки за резервними джерелами живлення протягом 3-4 годин.
Економічна правда
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