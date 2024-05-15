"Київтеплоенерго" планує 17 травня завершити ремонт пошкодженої тепломережі на "Либідській"

ФОТО Кмда

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) планує 17 травня закінчити ремонт пошкодженої ділянки магістральної тепломережі на вулиці Антоновича поруч зі столичним ТРЦ "Ocean Plaza".

Про це повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго".

Зазначається, що пошкоджену ділянку труби демонтували, а замість неї проклали нову сталеву. Загалом КТЕ планує замінити близько 20 м трубопроводу діаметром 1000 мм.

"До ранку четверга 16 травня планують завершити перший етап робіт та відкрити проїзд двома смугами руху. Закінчити усунення пошкодження планують у п’ятницю, 17 травня", – йдеться в повідомленні.

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У підприємстві додали, що пошкодження трубопроводу діаметром 1000 мм, який експлуатувався з 1987 року, сталось під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Такі випробування є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо:

14 травня на вулиці Антоновича, 176 у Голосіївському районі Києва прорвало магістральний водогін − вода залила дорогу поблизу метро "Либідська" і торгового центру Ocean Plаza, рух транспорту перекрили.

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На місця, де сталось пошкодження тепломагістралі, частково відновили рух транспорту – однією смугою.